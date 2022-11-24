تحذير مفاجئ من الحكومة اليمنية لجميع المغتربين والمقيمين في الخارج بشأن هذا الأمر الهام!!

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، أول تحذير للمغتربين والمقيمين في الخارج بشأن التعامل مع جماعة الحوثي.

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وحذرت وزارة الداخلية المواطنين اليمنيين المقيمين في الخارج من التعامل مع الأفراد والكيانات التي تنتمي أو تروج لأفكار وأعمال جماعة الحوثي، بعد تصنيفها جماعة إرهابية، تفادياً للتعرض للمساءلة القانونية.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن أكد أن هجمات الحوثي ومنعه تصدير النفط سيؤثر على وصول المواد الغذائية.

وشرعت الحكومة المعترف بها في تطبيق قرارها بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.