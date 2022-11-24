السعودية .. تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع  ويسخر من ميسي بطريقة غير متوقعة (اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، صورة ساخرًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خسارة منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي في مستهل مشوارهما في نهائيات كأس العالم 2022 .

وصورة التي نشرها تركي آل الشيخ هي للإعلان الشهير الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة الشطرنج على حقيبة أنيقة، وحذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، الذي أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين، وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين .

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وإعادة الشيخ نشر صورة نشرها قبل يومين لجماهير الأرجنتين وهي تنتابها حسرة في المدرجات، وكتب عليها “قريبا”.

وأرفق آل الشيخ الصورة بتعليق جديد، قال فيه: “أخبرتكم، لكنكم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك لسيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبد العزيز واللاعبين والشعب السعودي العظيم”.

وحقق المنتخب السعودي بعد هذه المباراة ثلاث نقاط ثمينة ليتصدر المجموعة الثالثة، ويلتقي في مباراته الثانية بدور المجموعات مع منتخب بولندا قبل أن يواجه المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة وحلمه تحقيق تأهل تاريخي للدور الثاني .