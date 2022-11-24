لأول مرة جماعة الحوثي تتلقى درس قاسي لم يكن في الحسبان من قبل هؤلاء!!

الرياض - محمد الاطلسي - افشل مواطنون، حملة حوثية حاولت اقتحام قرية، في مديرية الرضمة بمحافظة إب، وسط اليمن، وتمكنوا من حصارهم وإجبارهم على تسليم 3 من مقاتلي المليشيات.

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وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي شنت حملة عسكرية بقيادة القادي "الوشلي" وتضم عددا من "الزينبيات" لاقتحام قرية "الصرم" بعزلة "بني قيس" بمديرية الرضمة، وداهمت عددًا من المنازل.

وخلال الحملة، أطلقت مليشيا الحوثي الرصاص بشكل عشوائي على أبناء القرية، مما تسبب بسقوط عدد من الجرحى، الأمر الذي أجبر الأهالي على التصدي للحملة الحوثية قبل توسعها لمنازلهم والدخول في اشتباكات مسلحة نجحت بحصار عناصر المليشيات واطقمها، لتتدخل وساطات محلية لوقف المواجهات وتحقيق مطالب الأهالي بتسليم ثلاثة من عناصر المليشيا الحوثية التي أطلقت الرصاص على أبناء القرية، حيث تم تسليمهم لقيادات محلية أوصلتهم إلى إدارة أمن المديرية وجرى إيداعهم السجن، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي كانت تبحث عن مواطن من أبناء القرية، يدعى "أحمد الحاج" الذي تتهمه ببيع الآثار والمتاجرة بها، حيث قام ببيع تماثيل مزيفة بمبالغ كبيرى لأحد قادة المليشيات.