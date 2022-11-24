تعليق ناري لـ "محمد جميح" على خروج الجماهير اليمنية و رفع علمي السعودية واليمن..لن تتوقع ماقال

الرياض - محمد الاطلسي -

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�لق الكاتب والسياسي محمد جميح، على احتفال الجماهير اليمنية بفوز المنتخب السعودي وقال جميح في تغريدة له على تويتر: ‏الجماهير اليمنية التي خرجت رافعة علمي اليمن والسعودية، فرحة بفوز الأخضر على الأرجنتين لم تخرجها سلطة حاكمة، ولكنه الشعور الصادق بالانتماء والإخاء العربي. وتابع بالقول: هذا هو الصوت اليمني الحقيقي بعيداً عن تأثيرات كهنة طهران الطائفيين في اليمن. واختتم محمد جميح تغريدته قائلاً؛ اليمنيون والسعوديون إخوة شاء من شاء وأبى من أبى