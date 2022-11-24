شرط مفاجئ للحوثيين مقابل إيقاف عملياتهم العسكرية في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي -

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�علنت جماعة الحوثي إستمرار عملياتهم العسكرية. وقال القيادي محمد البخيتي:‏دول العدوان الرباعي التي تعتدي علينا وتحاصرنا وتحتل أرضنا وتنهب ثرواتنا تشكونا لمجلس الامن لأننا منعناها من سرقة نفط وغاز اليمن، تخيلوا؟ واختتم :عملياتنا العسكرية ستستمر حتى يتم توريد كل إيرادات النفط والغاز لدفع مرتبات الموظفين وتوزيع ما تبقى على كل المحافظات وفق نسب موازنة عام ٢٠١٤.