مفاجأة..اعلان هام من طارق صالح بافتتاح اكبر مشروع في اليمن في تعز سيحدث نقلة اقتصادية تاريخية(تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، عن إعادة مدينة المخا إلى بوابة بين اليمن والعالم.
▪ لاتتجاهل..مرض خطير يؤدي لفقدان البصر بسبب هذة الأعراض التي تصيب الجميع فعليك الحذر
▪ مع هذه الوصفة السحرية ستودع الشيب نهائياً..فقط ضع الفازلين بهذه الطريقة وشاهد بنفس النتيجة الجبارة
جاء ذلك عقب وضع حجر الأساس لمرافق مطار المخا الدولي، بتمويل إماراتي، وبدء حركة الطيران من المطار، بحسب تصريح طارق صالح.
وقال صالح، في تغريدة له على تويتر:‘‘بعد الانتهاء من المدرج وبدء حركة الطيران، وضعنا اليوم حجر الأساس لبقية مرافق مطار المخا الدولي".
وأضاف: ‘‘نعيد هذه المدينة الى مكانتها كبوابة بين اليمن والعالم، ويخدم مطارها تعز والحديدة وكل مناطق الجمهورية’’.. مختتمًا تغريدته بالقول: ‘‘بالتحرير والإعمار نواجه الدمار الذي تحدثه ذراع ايران الحوثية في بلادنا’’.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن محافظ تعز، نبيل شمسان إقرار اعتماد مطار المخا كميناء جوي لمحافظة تعز.