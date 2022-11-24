مفاجأة..اعلان هام من طارق صالح بافتتاح اكبر مشروع في اليمن في تعز سيحدث نقلة اقتصادية تاريخية(تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، عن إعادة مدينة المخا إلى بوابة بين اليمن والعالم.

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جاء ذلك عقب وضع حجر الأساس لمرافق مطار المخا الدولي، بتمويل إماراتي، وبدء حركة الطيران من المطار، بحسب تصريح طارق صالح.

وقال صالح، في تغريدة له على تويتر:‘‘بعد الانتهاء من المدرج وبدء حركة الطيران، وضعنا اليوم حجر الأساس لبقية مرافق مطار المخا الدولي".

وأضاف: ‘‘نعيد هذه المدينة الى مكانتها كبوابة بين اليمن والعالم، ويخدم مطارها تعز والحديدة وكل مناطق الجمهورية’’.. مختتمًا تغريدته بالقول: ‘‘بالتحرير والإعمار نواجه الدمار الذي تحدثه ذراع ايران الحوثية في بلادنا’’.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن محافظ تعز، نبيل شمسان إقرار اعتماد مطار المخا كميناء جوي لمحافظة تعز.