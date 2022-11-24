لأول مرة ..إيران توجه صدمة قاسية لجماعة الحوثي بعد قيامهم بهذا الأمر!!

الرياض - محمد الاطلسي - ردت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، على إعلان المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس في المنطقة حول إرسالها شحنة تزن 70 طناً من وقود الصواريخ إلى اليمن لدعم مليشيا الحوثي.. معلنة التزامها بقرار مجلس الأمن الذي يؤكد على الشرعية اليمنية.

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وقالت الممثّلية في مذكّرة أرسلتها إلى وكالة الأسوشييتد برس، أنّ "إيران تعتبر نفسها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن مسألة حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، وأنها لم تتخذ أي إجراء ضد هذا القرار، وتتعاون بشكل فعال مع لجنة العقوبات التي تم تشكيلها بموجب هذا القرار، وحتى الآن لم يتمّ إثبات كل ادعاء تمّ تقديمه ضد إيران بانتهاك هذا القرار".

وأضافت الممثلية: "إيران تبذل قصارى جهدها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة حوار بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأميركية توقيف شحنة من وقود الصواريخ كانت مخبأة بين أكياس الأسمدة على متن سفينة متجهة من إيران إلى اليمن