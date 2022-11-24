اليمن..أغرب طلب في تاريخ اليمن من سفاح عدن بعد قرار اعدامه..لن تصدق ماطلب!!

الرياض - محمد الاطلسي - طلب قاتل الطفلة مها طلب غريب من القاضي في أولى جلسات المحاكمة.

وقال المتهم حسن البنجابي قبل النطق بالحكم عليه: "سيدي القاضي أرجو أن يتم اعدامي امام الناس في مكان عام".

▪ وردنا الآن: تسعيرة خيالية يسجلها الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. السعر الجديد

▪ تناول القهوة في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل ..احذر فوراً قبل فوات الاوان

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

و اصدرت محكمة الميناء الابتدائية في مديرية التواهي الحكم النهائي بحق القاتل حسن محمد علي البنجابي

وقررت المحكمة اعدام المتهم رميا بالرصاص حتى الموت أمام الناس.