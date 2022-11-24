اخبار الخليج

اليمن..أغرب طلب في تاريخ اليمن من سفاح عدن بعد قرار اعدامه..لن تصدق ماطلب!!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - طلب قاتل الطفلة مها طلب غريب من القاضي في أولى جلسات المحاكمة.

وقال المتهم حسن البنجابي قبل النطق بالحكم عليه: "سيدي القاضي أرجو أن يتم اعدامي امام الناس في مكان عام".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ وردنا الآن: تسعيرة خيالية يسجلها الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. السعر الجديد

▪ تناول القهوة في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل ..احذر فوراً قبل فوات الاوان

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

و اصدرت محكمة الميناء الابتدائية في مديرية التواهي الحكم النهائي بحق القاتل حسن محمد علي البنجابي

وقررت المحكمة اعدام المتهم رميا بالرصاص حتى الموت أمام الناس.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا