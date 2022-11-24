وردنا الآن: تسعيرة خيالية يسجلها الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت أسعار صرف الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في (البيع)، مقابل العملات الأجنبية، في مدينة عدن، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وذلك عقب إعلان الحكومة الشرعية وصول منحة إماراتية.

وفيما يلي أسعار الصرف صباح اليوم الخميس:

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الأسعار في عدن:

الدولار الأمريكي:

شراء: 1074

بيع 1115

الريال السعودي:

شراء: 285

بيع: 295

الأسعار في صنعاء:

الدولار الأميركي:

شراء: 560

بيع: 565

الريال السعودي:

شراء: 148.5

بيع: 149