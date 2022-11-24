وردنا الآن: تسعيرة خيالية يسجلها الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت أسعار صرف الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في (البيع)، مقابل العملات الأجنبية، في مدينة عدن، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وذلك عقب إعلان الحكومة الشرعية وصول منحة إماراتية.
وفيما يلي أسعار الصرف صباح اليوم الخميس:
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الأسعار في عدن:
الدولار الأمريكي:
شراء: 1074
بيع 1115
الريال السعودي:
شراء: 285
بيع: 295
الأسعار في صنعاء:
الدولار الأميركي:
شراء: 560
بيع: 565
الريال السعودي:
شراء: 148.5
بيع: 149