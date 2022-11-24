اتفرج ثلاث مفاجآت في مونديال قطر إحداها مشاركة اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - قال الكاتب اليمني، حسين الصادر، إن ثلاث مفاجآت حدثت في مونديال كاس العالم الذي تستضيفه دولة قطر، وانطلق في 20 من نوفمبر الجاري ويستمر حتى 18من ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخب بينها أربعة منتخبات عربية وهم: المغرب والسعودية وتونس وقطر منظمة البطولة.

وأضاف الصادر، وهو نائب رئيس مركز البحر الأحمر للدرسات السياسية والأمنية، أنه منذ إنطلاق بطولة كأس العالم في قطر، حدثت ثلاث مفاجآت.

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وأوضح الكاتب اليمني، أن المفاجأة الأولى كانت في موقف المنتخب الإيراني وتأييده وانحيازه للأنتفاضه الشعبية، ورفضه ترديد النشيد الوطني الإيراني في المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب إنجلترا ضمن منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

كما أشار الصادر، إلى أن المفاجأة الثانية، تمثلت في فوز السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف بمونديال قطر، مؤكدا أن فوز الأخضر السعودي يعد حدث تاريخي.

وعن المفاجأة الثالثة، قال الصادر، إن الدعم الجماهيري اليمني للمنتخب السعودي هو أحد مفاجآت مونديال قطر التي حدثت حتى اليوم، مشيرا إلى أن هناك ترابط وثيق بين الأحداث الثلاثة وفي مجموعها وتعطي انطباع بالتفاؤل بالنسبة لليمنيين.