فلكي يمني يزف بشرى لجميع المواطنين هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف فلكي يمني عن تغيرات كبيرة في الاجواء داخل اليمن خلال الايام القادمة .

وقال الفلكي احمد الجوبي في منشور أن العشا الاخيرة يتبقى له 3 أيام فقط ، مشيراً إلى أنه بعد ذلك سيزول خطر الضريب وأضاف الجوبي بقوله " الجمعة القادمة اول ايام شهر جمادى الاولى." وأشار إلى أن الأجواء اليوم الاربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ الموافق ٢٩ ربيع ثاني ١٤٤٤. مضيفا أن الأجواء باردة وسمى ذلك بـ"البرد انثاوي" ودرجة الحرارة ٤ درجات ، والرطوبة ٧٦% وسرعة الرياح ١٠ كم في الساعة .

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