بخطاب غاضب..الزبيدي يشن هجوم ناري على المنتخب الإيراني لهذا السبب !!

الرياض - محمد الاطلسي - ابدى قيادي حوثي غضبه الشديد بسبب رفض المنتخب الإيراني ترديد النشيد الوطني الخاص ببلادهم.

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وقال عبدالغني الزبيدي ان ماحدث كان عيب كبير من قبل اعضاء المنتخب الإيراني.

الزبيدي دعا لمحاسبة الطاقم الاداري للمنتخب الايراني.

واضاف بالقول على تويتر: "‏‎عيب يفترض على القيادة الإيرانية عزل مسؤولي الرياضة وإعلان سحب فريق كرة القدم فماقام به الفريق الايراني من عدم أداء النشيد الوطني للدولة التي يمثلها بمثابة خيانة وطنية ووجوده في البطولة بعد هذا الجرم سيفتح الباب أمام آخرين وفي مجالات مختلفة لارتكاب جرم الخيانة الوطنية. وبس