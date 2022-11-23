اليمن :اشتباكات عنيفة واسعة في العاصمة صنعاء وسقوط قتلى وجرحى .. ومصادر تكشف السبب وراء ذلك

الرياض - محمد الاطلسي - قتل وأصيب ثمانية أشخاص بينهم امرأة وطفل في مواجهات قبلية مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر قبلية أن المواجهات المسلحة تجددت يوم الاثنين بين رجال القبائل في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء وتوسعت إلى أكثر من منطقة داخل المديرية والتي أدت إلى مقتل وإصابة ثمانية اشخاص بينهم امرأة وطفل .

وأضافت المصادر أن المواجهات المسلحة أدت إلى مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة خمسة آخرون بينهم طفل وامرأة من منطقة بني علي والتي توسع فيها القتال في الحرجه وبيت أبو أحمد والكوله و كوله حمامه حتي ميحضه .

وطالب رجال القبائل مشايخ القبيلة إلى سرعة إيقاف الحرب ودرئ الفتنة وإغلاق المجال على الحوثيين الذين يحاولوا تفكيك القبلية واحتجاز مشايخ القبيلة في صنعاء حتى تنتشر الفوضى بينهم الشيخ فارس الحباري والشيخ أبو نشطان .

وحذر رجال القبائل من خروج الوضع عن السيطرة بعد توسع الموجهات المسلحة وانحدارها بشكل خطير ومخيف بعد وصول رصاص الحرب إلى نوافذ المنازل دون وضع حرمة للمنازل والنساء والأطفال وخاصة بعد إصابة امرأة وطفل .

ويتهم رجال قبلية أرحب المليشيا الحوثية بتغذية الصراعات في مديرية أرحب من أجل تفكيك القبيلة واخضاعها للسيطرة عليها في إطار سياسية المليشيا القائمة على فرق تسد لضرب القبائل اليمنية وإحلال ولاية الفقيه .