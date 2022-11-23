بكأس العالم.. رئيس وزراء هذة الدولة يغضب 5 دول بسبب وشاح ..مالقصة!!

الرياض - محمد الاطلسي - شوهد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، وهو يرتدي وشاحا لكرة القدم يظهر خريطة “المجر الكبرى”، وهي المنطقة التاريخية التي كانت موجودة قبل أن تتنازل البلاد عن الأراضي للجيران بعد أن انتهى بها المطاف في الجانب الخاسر في الحرب العالمية الأولى.

وقال أوربان على صفحته على فيسبوك، ردا على الغضب: “كرة القدم ليست سياسة. دعونا لا نرى ما هو غير موجود”.

وأضاف أن المنتخب الوطني المجري ينتمي إلى جميع المجريين، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

وتشير المجر الكبرى إلى الأراضي المجرية التاريخية ، التي فقدت بودابست الكثير منها بموجب معاهدة تريانون لعام 1920.