السعودية : الملك سلمان يزف بشارة سارة لجميع المواطنين..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - في مكرمة جديدة شملت جميع المواطنين والمقيمين في المملكة قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أن يكون غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتينى فى افتتاح مبارياته بالمونديال.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.