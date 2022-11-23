اليمن : هجوم حوثي عنيف على هذه المدينة والجيش الوطني يرد ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر ميدانية، أن جماعة الحوثي الانقلابية سيطرت خلال الساعات الماضية على مواقع جديدة بمحافظة الجوف.

وأوضحت المصادر أن المواقع التي سيطرت عليها المليشيات الحوثية شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، هي مواقع خاليه من تواجد قوات الجيش الوطني، وتمثل الخط الفاصل بين القوات الحكومية والمليشيات الإرهابية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني أجبرت المليشيات الحوثية على الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها وحاولت التمركز فيها، شرق مدينة الحزم.

وأكد أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفا مكثفا على المليشيات الحوثية، وتمكنت من إحباط

محاولتها التمركز واستحداث مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف