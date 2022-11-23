العميد طارق صالح يصدر اعلان مفاجئ حول ما سيحدث في هذة المحافظات ابتداءً من هذا الموعد

الرياض - محمد الاطلسي - استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الثلاثاء، نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديجو زويا، لمناقشة الوضع على الساحة الوطنية، في ظل استمرار مسلسل الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين.

وناقش الجانبان الملفات الخدمية، خاصة ملفي المياه والكهرباء، والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات التابعة للأمم المتحدة في دعم قطاعي الكهرباء والمياه، بالذات في محافظتي تعز والحديدة اللتين تعرضتا لتدمير ممنهج للبنية التحتية من قِبل مليشيا الحوثي.

واستعرض العميد طارق صالح، الجهود التي المبذولة في دعم المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها في المناطق المحررة، لمساعدة السكان في الحصول على الخدمات الأساسية.

وأكد العميد طارق صالح، دعم مجلس القيادة الرئاسي لمساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن..منبهاً في الوقت ذاته إلى خطورة التساهل مع الهجمات الحوثية ضد المنشآت النفطية بما قد يؤدي إلى العودة إلى مربع العنف من جديد.

وقال “أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لن يتساهلا مع أي تصرفات حوثية من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين المدنيين”..لافتًا إلى أن تمسك الحكومة بالمسار السلمي لا يعني أبداً السكوت عن الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية.