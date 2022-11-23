اتفرج مواطن يمني يقدم هدية للمنتخب السعودي عقب فوزة على الارجنتين..صورة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن أول مواطن يمني، يوم الثلاثاء، تقديم أغلى مايملك هدية للمنتخب السعودي عقب مفاجأة مدوية قهرت الأرجنتين.

وأعلن مواطن يدعى سلطان بن زايد من أبناء محافظة الجوف تقديمه هدية للمنتخب السعودي عقب فوزه على الأرجنتين.

وقدم سيارته المتواضعة هدية للمنتخب السعودي بمناسبة الفوز.

و أضاف: صحيح أنها ليست ثمينة ولكنها أغلى ما أملكه.

وتمنى قبول المنتخب السعودي للهدية وأن يروها بأعينهم هدية الشعب اليمني وقبائله عامة وهدية قبائل دهم خاصة.

وأثار بن زايد جدلا واسعا.

وتصدر ترند فخر العرب موقع " تويتر "، احتفاء بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.