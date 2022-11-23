تعليق ناري لـ "خالد الرويشان" على فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين..اتفرج ماقال

الرياض - محمد الاطلسي -

�لق وزير الثقافة السابق خالد الرويشان على فوز منتخب السعودية على الأرجنتين . وقال الرويشان : تهنئة واجبة للشعب السعودي . وأضاف : فوز عربي تاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين وهي الحاملة لكأسين لبطولة العالم بنتيجة 2/1 اليوم .. 22/ 11/ 2022 .. حتى تاريخ اليوم جميل! و أوضح :قبل 40 عاماً وفي بطولة 1982 لكأس العالم فازت الجزائر على المانيا وهي الحاملة ل 4 كؤوس لبطولة العالم بنفس النتيجة 2/1. واختتم : سأعتبر الهدف السعودي الثاني لسالم الدوسري على الأرجنتين أروع أهداف البطولة حتى الآن!