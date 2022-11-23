تعز : كشف تفاصيل القصة كاملة بشأن شقيق القائد العسكري الذي تحرش بفتاة وحاول ضربها بالشارع العام

الرياض - محمد الاطلسي - في جريمة جديدة تضاف إلى حالة الفوضى التي تعيشها مدينة تعز تعرضت فتاة لمحاولة اغتصاب على مرى ومسمع الناس .

قالت مصادر محلية أن المدعوا عبدالواحد عبدالله القيسي أقدم على الاعتداء على فتاة وضربها ومحاولة اغتصابها في الشارع بمدينة تعز.

وأضافت أن المدعوا القيسي كان يستقل سيارته في جولة الكهرباء بمنطقة عصيفرة وقام بالتقطع لفتاة تمشي في الشارع وطلب منها الصعود معه على متن سيارته تحت تهديد السلاح.

وبحسب المصادر إلى أن الفتاة(ه _ أ) رفضت الإستجابة لتهديدات المسلح ليقوم بالنزول من السيارة والقيام بضربها بمؤخرة البندق الآلي على ظهرها لأكثر من مرة حتى سقطت الفتاة أرضا من شدة الضرب.