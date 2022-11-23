خبر سار تزفة دولة قطر لجميع أبناء المحافظات اليمنية .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت صحيفة إن اليمن تجهزت للاستمتاع بأفضل نسخة مونديالية، في تاريخ كرة القدم، وباتت جاهزة للاستمتاع بأفضل نسخة من بطولات كأس العالم التي انطلقت امس في قطر.

وأضافت صحيفة "العرب" القطرية، أن تجهيزات ضخمة شهدتها عدد من المحافظات اليمنية، لمتابعة المباريات عبر شاشات عملاقة، رغم الجراح التي يعيشها اليمنيون إزاء تداعيات الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من عشاق كرة القدم في العاصمة صنعاء، انتظروا ركلة البداية بدءا من حفل الافتتاح والمباراة الإفتتاحية، أمام شاشات عملاقة نصبت في عدد من الأندية والملاعب والساحات يتخللها فعاليات مصاحبة وترفيهية وسحب جوائز.

ولفتت إلى نصب 18 شاشة عملاقة في الأندية والساحات والحدائق بمدينة عدن، وتجهيز السلطة المحلية بمارب 26 شاشة عملاقة، لمتابعة فعاليات كأس العالم في أجواء خيالية، موزعة على مختلف مناطق المدينة.

وفي محافظة الحديدة، ستستمع الجماهير بفرجة ممتعة من خلال 27 شاشة عملاقة نصبت في مناطق مختلفة بالمدينة ومديريات المدينة الساحلية، كما يترقب الجماهير في مدينة إب بشوق صافرة البداية للاستمتاع بمشاهدة البطولة الأعرق من خلال شاشة عملاقة نصبت في ملعب الكبسي، كما هو الحال في محافظة المهرة التي تعيش أجواء البطولة وتنتظر بشغف والتسمر خلف 9 شاشات عملاقة وزعت في مختلف مناطق المدينة، لترصد أعين محبي كرة القدم المتعة والإثارة، كما هو الحال في حضرموت، عمران، حجة، ذمار والبيضاء، فالجميع على موعد مع متعة بصرية وكروية لن تتكرر.

وفي وقت سابق، وزعت وزارة الشباب والرياضة 160 جهاز "بي إن سبورت" في مختلف المحافظات والمناطق النائية بهدف متابعة كأس العالم.