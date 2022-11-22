تسعيرة تاريخية غير متوقعة للمشتقات النفطية في هذه المحافظات اليمنية ..السعر الجديد الان

الرياض - محمد الاطلسي - فيما يلي ينشر لكم “الميدان اليمني” تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن ومأرب وتعز وحضرموت اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 للصفيحة سعة 20 لتر: أسعار المشتقات النفطية في صنعاء

– البنزين (مستورد) = 10,500 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 12,500 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في عدن

– البنزين (مستورد) = 19,500 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في مأرب

– البنزين (محلي) = 3,500 ريال (20 لتر) – البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر) – الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في تعز

– البنزين (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا

– البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت سيئون

– البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 22,000 ريال (20 لتر)