السعودية : اعلان هام من الملك سلمان ..هذا ما سيحدث غدا الاربعاء سيسعد الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، اليوم الثلاثاء، أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقد نشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام صورة لفرحة ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب الوطني السعودي على الأرجنتين.

وأظهرت الصورة فرحة كبيرة لولي العهد، واحتضانه لكل من حوله بعد انتهاء مواجهة السعودية والأرجنتين، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني السعودي بهدفين مقابل هدف.

وسجد ولي العهد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لله شكرا على نتيجة المباراة، وسط فرحة كبيرة.