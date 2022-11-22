اليمن : جريمة مروعة شهدتها العاصمة صنعاء اثارت غضب عارم لكافة الأهالي

الرياض - محمد الاطلسي - قال مصدر مقرب من أسرة الضحية، أيمن المجاهد، إن نقطة أمنية يتمركز فيها عناصر من جماعة الحوثي بين ذمار وصنعاء طلبت من أيمن توصيل شخص معه بسيارته الخاصة بينما كان في طريقه من تعز إلى صنعاء فسمح له بذلك.

وأضاف أن المسلح الحوثي، أطلق رصاصة على سائق المركبة أصابت الضحية في رأسه في منطقة "بلاد الروس" جنوب صنعاء وقام بإلقاء جثته من السيارة وسرقتها مع مقتنياته.

وأشارت إلى أن القاتل واجه حادثا مروريا بعد اصطدامه بأحد المنازل في طريق فرعي لجأ إليه أثناء فراره.

وأكدت أن أهالي البلدة، لاحظوا آثار الدماء في السيارة وتناقضاً واضحاً في حديث القاتل وتم احتجازه والتوصل إلى مكان الجثة.

المصادر المقربة، أكدت أن القاتل شقيق قيادي حوثي بارز وأن هناك جهوداً تبذل لإطلاقه وتمكينه من الفرار.