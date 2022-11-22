العميد طارق صالح ينقذ مئات الأشخاص في تعز من كارثة خطيرة لن تصدق ماذا فعل!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السلطات المحلية في محافظة تعز، تدشين حملة مكافحة حمى الضنك، لإنقاذ تعز من كارثة الوباء الذي قتل وأصاب المئات من السكان، وذلك بتمويل مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح.

وقال محافظ تعز، نبيل شمسان أن الحملة جاءت في وقتها حيث استفحل الوباء بين سكان مركز المحافظة على وجه الخصوص، في ظل الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية.

واشاد شمسان خلال تدشين الحملة من قِبل مكتب الصحة في المحافظة والخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، بحضور رئيس فرع المكتب السياسي في تعز عبدالسلام الدهبلي.

وتوفي وأصيب المئات من سكان مدينة تعز بحمى الضنك، دون وجود إحصائية رسمية بأعداد الضحايا حتى الآن.