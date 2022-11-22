انتفاضة شعبية واسعة في هذه المحافظة ولأول مرة ضد جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - نظم أهالي منطقة وادي مور مديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليوم مظاهرة حاشدة تنديدا بقيام عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بنهب أراضي زراعية تابعة لهم.

وقال أهالي وادي مور في وقفة احتجاجية نظموها امس الأول إنهم قائمون على أراضي تعود ملكيتها للدولة بموجب عقود ايجار منذ اكثر من سبعين سنة، فيما تسعى عصابة الحوثي الإرهابية مصادرة تلك الأراضي لصالح نافذين في عصابة الحوثي.

يأتي هذا بعد شهر من إقدام عصابة الحوثي الارهابية على تهجير وتجريف اراضي السكان في مناطق، القصرة ببلاد الزرانيق جنوبي الحديدة، وكذا ارض في مديريات بيت الفقيه والمراوغة وباجل والحالي،.والحوك والدريهمي والتحيتا وزبيد، وسط مرأى ومسمع كل الجهات المحلية والدولية التي تقف متفرجة ازاء هذه الجرائم التي يصفها المواطنون بجرائم حرب مسكوت عنها.

وتشن عصابة الحوثي الإرهابية حرباً مفتوحة على أبناء تهامة منذ اكثر من ثمان سنوات من خلال قتلهم ومصادرة املاكهم وتهجيرهم.

وكان أهالي مديرية الزهرة ومديرية اللحية، اعلنوا رفضهم لمساعي القيادي الحوثي،المدعو محمد علي الحوثي، لشق قناة مائية من ملتقى الوادي من الأعلى والاتجاه بها جنوباً، والتي ستدمر نحو 87000 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة.