شركة اتصالات يمنية تفاجئ الجميع وتعلن تشجيعها لإيران في كأس العالم (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي -

�علنت شركة يمن موبايل المختطفة من قبل الجماعة الحوثية في صنعاء مناصرتها بشكل علني وواضح لمنتخب إيران المشاركة في كأس العالم المقام حاليا في قطر. واعلنت شركة يمن موبايل اليوم على صفحتها بموقع فيس بوك مناصرة ومؤازرة منتخب ايران والذي يُواجه منتخب انجلترا في هذه اللحظات في ثاني مباريات كاس العالم والمقامة حاليا في قطر. وامتدحتوامتدحتِ الشركة في منشورها المنتخب الإيراني بالقول: "اسود فارس المنتخب الذي استحق كاس اسيا ثلاث مرات، ها هو ينافس للمرة السادسة بأمل بلوغ مراكز متقدمة في المونديال مع كوكبة من النجوم بقيادة احسان حاج صفي". ودعت الشركة متابعيها إلى التوقع بشأن مستقبل منتخب إيران في مباريات كاس العالم حيث قالت: فألى أي مرحلة تتوقع بلوغ إيران في المنافسة!