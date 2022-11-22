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المشتقات النفطية في اليمن تسجل نقلة غير متوقعة وتفاجئ الجميع بهذا السعر

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�جلت أسعار المشتقات النفطية في اليمن، اليوم الاثنين 21 نوفمبر تفاوتت في أسعار البنزين والديزل بين المحافظات اليمنية المختلفة.   تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب .  أسعار المشتقات النفطية في صنعاء : - البنزين = 10500 ريال يمني  - الديزل = 12500 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في عدن  - البنزين = 19500 ريال يمني - الديزل = 23000 ريال يمني   أسعار المشتقات النفطية في تعز  +968   - الديزل = 24000 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا  - البنزين = 19000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني سيئون - البنزين= 19,000 ريال يمني  - الديزل = 22000 ريال يمني  أسعار المشتقات النفطية في مأرب   - البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني   - بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني - الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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