تكلفة رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في السعودية؟..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - المفعول في جميع الأوقات لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء في المملكة العربية السعودية، احصل أولاً على هذه البطاقة لفترة من الوقت ثم قم بتجديدها بانتهاء هذه الفترة، وفق الشروط التي تضعها وزارة الداخلية السعودية، بحسب طبيعة عمله وأسباب تواجده في المملكة، ولعامليهم الذين توفرهم بعض القطاعات والشركات السعودية الإسكان المجاني.

تكلفة تجديد تصريح الإقامة للوافدين 1444.

تم تحديد موعدنا عندما وجدنا أن تكلفة تجديد تصريح الإقامة للوافدين غير ثابتة، حيث تختلف حسب الفئة، حسب آخر التعديلات الجديدة التي حددتها وزارة الداخلية:

رسوم تجديد تصريح الإقامة للعاملين 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد تصريح الإقامة للأفراد العاملين في الجهات الحكومية السعودية والشركات الكبرى 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد السكن للعاملين في القطاع الزراعي أو المجالات ذات الصلة 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد تصريح الإقامة لمرافق يقل عمره عن 20 هي R500 ويتم تجديدها سنويًا.

رسوم تجديد تصريح الإقامة للعمال المنزليين هي R600 سنويًا.

رسوم تجديد تصريح الإقامة للسائقين هي 600 ريال سعودي في السنة.

رسوم تجديد تصريح الإقامة للأطباء والمهندسين والمناصب العليا في الشركات العالمية الكبرى هي الأعلى، حيث تتراوح من 1،000 إلى 1،400 ريال سعودي سنويًا.