ردود فعل غاضبة..مجموعة أشخاص يضربون مواطن في عدن والأخير يستغيث ”باموت باموت”..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، مقطع فيديو يوثق ضرب مجموعة من الأشخاص لأحد المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

ووثقت المشاهد، تعرض أحد المواطنين للضرب المبرح من قبل عدة اشخاص، فيما كان يقول المجني يستغيث ويقول: "باموت باموت"، ولكن كان الرد الاعتداء والضرب بشكل وحشي.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، مؤكدين أن الاعتداء على الموطن لهذه الطريقة الوحشية جريمة انسانية مهما كانت المبررات.

وحسب المصادر فإن الاعتداء على هذا المواطن، جاء على خلفيه قيامه بالسرقة، وهو ما اعتبره الكثير جريمة جنائية ويجب محاسبة مرتكبيها كونهم ليس مخولين بتطبيق العقوبة على المجني عليه.