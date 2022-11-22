اليمن : تعرف على المدانين في حكم عسكري صادم يقضي بإعدام العميد عمار صالح

الرياض - محمد الاطلسي - قضت محكمة عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء بإعدام العميد عمار صالح وكيل جهاز الامن القومي سابقا.

وأصدرت المحكمة العسكرية في صنعاء، اليوم الأحد، حكما بإعدام عمار صالح والحبس 10 سنوات لـ 12 أمريكيا بعد ادنتهم في تدمير مقدرات الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي .

والمدانين هم:

1- العميد عمار محمد عبدالله صالح الأحمر وكيل جهاز الأمن القومي سابقا – فار من وجه العدالة.

2- لينكون بلومفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية – فار من وجه العدالة.

3- إدموند جميس هول السفير الأمريكي الأسبق في اليمن خلال ٢٠٠١- ٢٠٠٤م – فار من وجه العدالة.

4- دينيس هادريك رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

5- جنرال روبرت رومن الملحق العسكرية بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقاً – فار من وجه العدالة.

6- هيزم فرانك مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء – فار من وجه العدالة.

7- سانتو بوليتزي ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.

- نيلز تالبوت الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية – فار من وجه العدالة.