طفلة يمنية تخطف انظار العالم بهذه الموهبة النادرة والخارقة..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - خطفت طفلة يمنية عمرها لا يتجاوز اربع سنوات في موهبته الفريدة على الحفظ السريع.

طفلة يمنية

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1 طفلة يمنية

2 عواصم البلدان 3 صنعاني في اوروبا 4 العواصم العربية

وظهرت الطفلة وهي تردد أسماء عواصم بلدان العالم كلها بشكل سلسل وسهل .

عواصم البلدان ولم تخطأ الطفلة ووالدها يسالها عن عواصم عدد كبير من البلدان كما ظهرت في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

صنعاني في اوروبا وعلق حساب صنعاني في أوروبا وهو مالكه الشخصية الرياضية اليمنية محمد السميني على الفيديو بقوله: " ماشاء الله تبارك الله طفله يافعيه عمرها ٤ سنوات. "

العواصم العربية وأضاف": الطفلة اليمنية تحفظ العواصم العربية والاوربية + وغيرها و عندها ذاكرة الحفظ ، قوية جدا".

وختم السميني منشوره “: الله يحفظها ويجعلها صالحة نافعة لوطنها ولوالديها ولنفسها.