جماعة الحوثي تضع شرط وحيد لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها .. ماهو؟!

الرياض - محمد الاطلسي - دعت وزاراة الخدمة المدنية والتأمينات في صنعاء زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي بالتوجيه بصرف نصف راتب خلال الشهر القادم لإجبار الموظفين على البيعة لزعيم المليشيا .

وقالت مصادر في الوزارة اليوم الأحد أن قيادة الوزارة الغير شرعية رفعت مذكرة رسمية إلى زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي بالتوجيه بصرف نصف راتب خلال الشهر القادم لإجبار الموظفين على البيعة لزعيم المليشيا من خلال المدونة السلوكية .

وأضافت المصادر أن المدونة تتبنى مفهوم الولاية الحوثية والتي استوحتها الجماعة الحوثية من إيران في إطار ما أطلق عليها الخميني ولايه الفقيه وتسعى إيران إلى تصديرها إلى البلدان العربية وتم تطبيقها في العراق .

وأكدت المصادر أن اقتراح الخدمة المدنية دعا فيه الحوثي بصرف راتب او نصف راتب من أجل تثبيت "المدونة السلوكية " خلال الشهر القادم او ما يراه زعيم المليشيا الحوثية مناسبا وتركها حتى الراتب القادم .

هذا وفرضت الجماعة الحوثية المدونة السلوكية والتي اعتمدت على توصيات زعيم الجماعه الحوثيه ووصايا علي بن أبي طالب ثلأشتر وغيرها من التعاليم الشيعية الدينية منها " الولاية " بدلا من نصوص القانون والدستور اليمني النافذ .