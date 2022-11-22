بعد مرورة بسبع دول ..اتفرج باص الخليج انطلق من العرق الى اليمن ما قصته ولماذا يمر من الاراضي اليمنية؟

الرياض - محمد الاطلسي - انطلق باص الخليج الرياضي من العراق الى اليمن ومن

ثم مرور بسبع دول خليجية.

باص الخليج

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1 باص الخليج

2 سبع دول خليجية

3 قرعة خليجي 25 4 المنتخب اليمني في المجموعة الأولى منتخب الكويت الاكثر

ووفقا لحسابات مواقع تواصل عراقية فان باص الخليج هو باص عراقي يمر من سبع دول خليجية دعماً لبطولة كأس الخليج .

سبع دول خليجية

وانطلق الباص من الكويت والى السعودية ومن ثم الى الامارات ثم البحرين وقطر وعمان .

قرعة خليجي 25

وأقيمت مراسيم قرعة خليجي 25 بحضور رئيس وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي رئيس الاتحاد القطري الشيح حمد بن خليفه بن أحمد آل ثاني ومحافظ محافظة البصرة السيد أسعد العيداني ،

للمنتخب اليمني في المجموعة الأولى

ووقعت قرعة خليجي 25 المنتخب اليمني الأول في المجموعة الأولى التي وصفها المحللون والفنيون بالحديدية كونها تجمع منتخب البلد المستضيف العراق ومنتخب السعودية الذي سيشارك في كأس العالم ومنتخب عُمان والاحمر اليمني الكبير.

كما ضمت للجموعة الثانية منتخبات البحرين

والامارات وقطر والكويت.

منتخب الكويت الاكثر

وأحرز منتخب الكويت أكثر القاب بطولة الخليج (10) بطولات ( بينما أحرزت كل من منتخبات السعودية وقطر والعراق 3 بطولات لكل منتخب