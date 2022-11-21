السعودية تصدر قرار صادم بإيقاف خدمة استرداد رسوم هذه التأشيرات بدءا من هذا الموعد .. تعرف عليها!

الرياض - محمد الاطلسي - برنامج «مساند»، يعتبر من البرامج الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يهدف إلى تحسين ومتابعة قطاع العمالة المنزلية، واعلن البرنامج عن بدء عملية الاستقدام من دولة الفلبين بدءا من يوم 7 من شهر نوفمبر لهذه السنة 2022.

حبث أكد البرنامج أنه بالإمكان الآن القيام بتقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية من دولة الفلبين، وذلك عبر حساب المستفيد على «منصة مساند»، عند وجود ضوابط وشروط الاستقدام، كما كشف أنه سوف يتم تطبيق الحد الأعلى للتأشيرات عند بدء الاستقدام، وذلك حسب ما كشفته جريدة عكاظ السعودية.

وشدد البرنامج كذلك على أنه لا يوجد استرداد لرسوم التأشيرات المدفوعة عند استخدامها، وأنه يمكن للمستفيد أن يطلع على حالة التأشيرة عن طريق حسابه على «مساند»، وأفاد بأنه في حال الرغبة في إصدار التأشيرة البديلة، فلابد من ترحيل العامل أو العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها في النظام (وهي 90 يوم من تاريخ الوصول)، وأن تكون حالة الشخص العامل أو العاملة في نظام أبشر هي «خروج نهائي»، مع عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح بها في النظام

والجدير بالذكر أن برنامج «مساند» يوفر خدمة «معروفة» لمن يرغب في استقدام عاملة منزلية معروفة بالاسم، وتعمل هذه الخدمة على توفير الوقت والجهد المستغرق في عملية الاستقدام وفي عملية البحث عن العاملة المناسبة، وتتميز الخدمة كذلك بأن مدة الاستقدام أقصر من مدة الاستقدام العادي، فهي لا تتعدى ال 90 يوما، كما تسمح الخدمة باستقدام عاملة منزلية وفق تكلفة محددة ومنخفضة.

وعلى موقع منصة مساند يظهر هذا الإشعار:

«يمكنكم الاستفادة من خدمة “معروفة” لاستقدام عاملة منزلية معينة بالاسم ومختارة من قبلكم، للتفاصيل، عليكم النقر »