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الطيران اليمني يفاجئ الجميع ويزف هذه البشارة السارة في هذه الاثناء

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�فت طيران اليمنية بشرى سارة لجميع المتابعين . وقالت اليمنية في منشور توضيحي لها :  اليمنية تزف للجميع خبرا سارا وتعلن عن بدء مسابقة (معاً نصنع النجاح) وتقديم جوائز (تذاكر سفر مجانية) للفائزين الثلاثة: شروط المسابقة: 1-  لايك للمنشور. 2- التعليق على المنشور.  3- مشاركة لـ 5 أشخاص لمتابعة الصفحة. يجب الالتزام بجميع الشروط من أجل إدخال اسم المشارك في القرعة والفوز.  الجائزة: ثلاث تذاكر مجانية لثلاثة فائزين  تبدأ المسابقة من اليوم تاريخ 20 نوفمبر 2022م، وسيتم الإعلان عن فائز واحد أسبوعيا.  ملاحظة:  اختيار الفائزين سيكون بإجراء القرعة العشوائية آليا من خلال بث مباشر في هذه المنصة، مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع.  بالتوفيق للجميع،  شارك معنا وكن أحد الرابحين.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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