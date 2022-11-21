الطيران اليمني يفاجئ الجميع ويزف هذه البشارة السارة في هذه الاثناء

الرياض - محمد الاطلسي -

�فت طيران اليمنية بشرى سارة لجميع المتابعين . وقالت اليمنية في منشور توضيحي لها : اليمنية تزف للجميع خبرا سارا وتعلن عن بدء مسابقة (معاً نصنع النجاح) وتقديم جوائز (تذاكر سفر مجانية) للفائزين الثلاثة: شروط المسابقة: 1- لايك للمنشور. 2- التعليق على المنشور. 3- مشاركة لـ 5 أشخاص لمتابعة الصفحة. يجب الالتزام بجميع الشروط من أجل إدخال اسم المشارك في القرعة والفوز. الجائزة: ثلاث تذاكر مجانية لثلاثة فائزين تبدأ المسابقة من اليوم تاريخ 20 نوفمبر 2022م، وسيتم الإعلان عن فائز واحد أسبوعيا. ملاحظة: اختيار الفائزين سيكون بإجراء القرعة العشوائية آليا من خلال بث مباشر في هذه المنصة، مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع. بالتوفيق للجميع، شارك معنا وكن أحد الرابحين.