لأول مرة فتحي بن لزرق يعلق على حفل افتتاح كأس العالم ويكشف عن سبب صادم لمنع قطر له من دخول أراضيها.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الصحافي فتحي بن لزرق، إن نجاح قطر في تنظيم كأس العالم هو نجاح لنا جميعا.

وأضاف: من حقك الاختلاف مع قطر لكن ليس من حقك معاداة جهود تنظيم حدث عالمي سيعكس صورة إيجابية عنّا.

وتابع: نجاح قطر في تنظيم هذه البطولة نجاح لكل العرب وخطوة في الاتجاه الصحيح للتأكيد على اننا لسنا مجتمعات مستهلكة فقط بل مجتمعات مبدعة ومنتجة أيضاً.

وأوضح بن لزرق: أقول ذلك رغم أن السلطات القطرية رفضت طلبا تقدمت به لحضور جزء من مباريات كأس العالم ومنعت يمنيين كثر من دخول قطر لكن لن نتمنى الا نجاح المونديال.

وانطلق اليوم افتتاح كأس العالم في قطر بفقرات متنوعة ومميزة، كما تلا الحفل أولى مباريات المونديال بين قطر والإكوادور والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.