اليمن :جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بهذا الاعلان الغير متوقع..اتفرج ماذا قالت!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جماعة الحوثي، أنها اتفقت مع الأمم المتحدة على إيجاد سفينة مكافئة التفريغ النفط الخام من خزان صافر المتهالك قبالة السواحل الغربية لليمن.

وأوضح رئيس لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة لسفينة صافر زيد الوشلي، وفق موقع "المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين: "تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على إيجاد سفينة مكافئة لتفريغ النفط الخام الموجود في خزان صافر.

وأشار إلى "ضرورة أن يكون الخزان البديل قابلا للتصدير كما كانت السفينة العائمة صافر". وأضاف: نتعاطى بجدية مع ملف صافر ونحاول أن نفصله عن الوضع السياسي والعسكري باعتباره

ملفا إنسانيا".

وفي وقت سابق، أعلن المنسق الأممي في اليمن ديفيد غريسلي، أن تفريغ خزان صافر النفطي سيبدأ مطلع العام المقبل 2023.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تلفيها التمويل الكافي من المانحين، للبدء في عملية طوارئ لنقل النفط من الناقلة المتحللة صافر إلى سفينة آمنة".

وتعود ملكية سفينة صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب وتصديره