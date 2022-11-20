اليمن : قصف عنيف شنته هذة القوة نحو هذه المحافظة سبب الكثير من القتلى والجرحى..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قصفت جماعة الحوثي السبت احدى القرى السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة ما أسفر عن مقتل مدني

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وقالت مصادر محلية، إن المواطن "خالد ثابت بارد" 39 عاماً، قتل جراء إصابته بشظايا قذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي على منزله في قرية المشارعة شمال مديرية حيس.

وأوضحت المصادر أن شظايا قذيفة هاون، اخترقت ظهر الضحية ونفذت من بطنه، ما

أدى إلى وفاته.

وتتعرض منازل المواطنين والأعيان المدنية، بشكل مستمر لقصف مدفعي وصاروخي من قبل جماعة الحوثي المتمركزة في السلسلة الجبلية المطلة على مديرية حيس من جهة الشرق.