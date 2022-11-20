الترحيل من السعودية ينتظر مئات اليمنيين خلال الأيام القادمة.. تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، 19/تشرين الثاني/2022، ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، بجميع مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عقوبات المتسترين تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وبينت الداخلية –في بيان لها- أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10 توفمبر 2022م حتى 16 نوفمبر 2022م، أسفرت عن النتائج التالية:

1ـ بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16340) مخالفًا، منهم (9526) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4335) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2479) مخالفًا لنظام العمل.

2ــ بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (520) شخصًا، (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (24) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

3ـ تم ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

4ـ بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54200) وافد مخالف، منهم (49806) رجال، و(4394) امرأة.

5ـ تم إحالة (44143) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2241) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10119) مخالفًا.

وأوضحت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

كما أكدت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.