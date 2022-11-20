استنفار واسع في صنعاء والحوثي يستدعي فرقا امنية متخصصة ونوعية عقب عملية مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - استنفرت جماعة الحوثي الانقلابية مختلف اجهزتها الامنية وسط العاصمة صنعاء على نطاق واسع واستدعت فرقا امنية متخصصة ونوعية، عقب عملية مفاجئة باغتت المليشيا الإنقلابية.

وأفادت مصادر محلية بأن انفجاراً هز، ليل الجمعة، حارة عشة الرعدي قرب ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، جراء استهداف مسلح يستقل دراجة نارية القاضي أحمد الروضي، بقنبلة يدوية.

مؤكدة أن الانفجار أسفر عن مقتل شاب وإصابة امرأة بشظايا أثناء مرورهما في الشارع لحظة حدوثه، فيما نجا القاضي الروضي من الهجوم الذي تسبب في حالة من الرعب لدى سكان الحي.

ووفق المصادر اعتقلت السلطات الأمنية التابعة للحوثيين سائق الدراجة النارية في ميدان التحرير، واستنفرت لملاحقة شريكه في الهجوم .

يشار إلى أن الحوثيين يفرضون سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بقبضة من حديد وخلايا من المخبرين وما يسمى "اللجان الشعبية"، تساعدهم في الحد من الجرائم وضبط المتهمين بارتكابها .