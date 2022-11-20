اسباب الانفجار المروع الذي هز العاصمة صنعاء وتستهدف قيادات بارزة وهذة كانت النتيجة..تفاصيل خطيرة

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض قاض يمني لمحاولة اغتيال وسط العاصمة صنعاء، الخاصعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت مصادر محلية، إن القاضي أحمد الروضي، نجا من محاولة اغتيال في حي "بير أبوشملة" بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء، عقب تفجير قنبلة يدوية أمام منزله، لحظة وصوله.

وافادت المصارد أن مواطنًًا لقي مصرعه إثر الحادثة، واصيبت امرأة، فيما ألقي القبض على الجناة في وقت لاحق.

وأوضحت المصادر أن مسلحين على متن دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية أمام منزل القاضي أحمد الروضي، أثناء دخوله إليه بهدف اغتياله.

وأشارت المصادر إلى إلقاء القبض على أحد المنفذين للعملية، لحظة محاولته الفرار.