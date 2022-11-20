اليمن :القوات المشتركة تعلن عن توجية ضربات دقيقة ومباشرة ضد مليشيا الحوثي "تفاصيل"

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت القوات المشتركة توجيه ضربات دقيقة ومباشرة ضد مليشيا الحوثي، بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت القوات المشتركة، إنها أحبطت، خلال الساعات الماضية، تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية لتهديد للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم رصد تحركات مكثفة واستحداث مواقع لما تسمى "البحرية الحوثية" على شواطئ مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

وأكد أن الوحدات المرابطة في محور حيس وجهت ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة ودقيقة في الأهداف المرصودة.