لهذا السبب الصادم ..خالد الرويشان يخرج عن صمتة بتعليق شديد اللهجة ويهاجم مذيع قناة الجزيرة

الرياض - محمد الاطلسي -

�ن وزير الثقافة السابق خالد الرويشان هجوما على المذيع بقناة الجزيرة أحمد الفاخوري عقب استضافته جوجل المونديال عبدالرقيب اليافعي. وقال الرويشان : سقط الفاخوري ونجح اليافعي! أعترف أن بجاحة الفاخوري وصلف روحه تستفز حتى الحجر! كان ناقص يسأل اليافعي عن أسماء أولاد اللاعبين! مذيع غير ناضج مهنياً ونفسياً وأخلاقياً عبدالرقيب اليافعي اليمني البسيط أثبت للعالم العربي وللعالم عشق اليمنيين لكرة القدم .. وهذا هو الأهم!. وكان الفاخوري قد وجه أسئلة وصفت بالمستحيلة لليافعي في برنامجه شبكات على القناة.