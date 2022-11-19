على كرسي ويده ترتعش!! ظهور "صادم" لـ محمد عبده خلال حفله بموسم الرياض!! ماذا حدث له؟!

الرياض - محمد الاطلسي - اشعلت تغريدة مثيرة للشاعر صالح الشادي (المقرب جداً من الفنان محمد عبده) جدلاً بشأن اعتزال النجم السعودي الكبير للفن.

وأشار الشادي فيها لعدم رغبته حضور حفلات (الوداع) التغريدة كانت قبل الحفل الأخير لمحمد عبده بمشاركة عدد من أصدقائه الفنانين.

وكان محمد عبده قد تسب بصدمة جمهوره العريض بعد إطلالته في حفله ضمن فعاليات موسم الرياض والذي أقيم قبل أيام.

وظهر محمد عبده جالساً على كرسي معظم الوقت وهو يغني ويطرب الحاضرين الأمر الذي أثار فزع الكثيرين حول وضعه الصحي.

كما لوحظ علامات لارتعاش يده وإنهاك في ملامح وجهه، وهي علامات تشير إلى تقدمه في السن.

كما شاركت الفنانة "زينة عماد" في دويتو مع الفنان "محمد عبده"، بأداء أغنية "يا مُستجيب للداعي".

الفنانة زينة شاركت في حفل ليلة فنان العرب في موسم الرياض، بعد أن قدمها محمد عبده للجمهور من على المسرح تقديمة خاصة.

الشادي وأثناء الحفل، استدرك وأشار أنه لم يقصد محمد عبده أو حفله ما يزيد من ضبابية المشهد.