اتفرج بالصور ..معجزة عالمية تظهر على يد أبناء وصاب في الجمهورية اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - الأحفاد تقتدي بالاجداد العظماء الحميريين اكبر خزان لحصد مياة الامطار المصباح وصاب _ ذمار

سقف الخزان من الاحجار المقوسة على شكل عقود حجرية تتوزع على مساحة الخزان البالغ 18 متر في 16 متر وعمق 9 أمتار هذه العقود عبارة عن أربعة مصفوفات متوازية وفي كل مصفوفة 16 عقد (قوس)

الخزان الحجري بنى بمعايير دقيقة تحيط به شبكة من قنوات التجميع واحواض الفلترة و في اعلى جوانبه فتحات التهوية مغشاة بشبك حماية تقابلها منافذ تصريف الكميات الفائضة مجهزة بردادات موانع الرجوع الخزان مجهز بأرقى وسائل الخدمات والصيانة و احتياطات الأمن والسلامة ينحدر المدخل نزولا حتى يقابل المصفوفة الرابعة يطالعك في المدخل قارب مطاطي ومجاديف وفي جوانب المصفوفات تتوزع عدد من سلالم النجاة والسلاسل المتدلية وتطفو على المياة عدد من اكياس الأنقاذ الهوائية

المهندس خلدون العامري