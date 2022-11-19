اليمن : قيادي حوثي يكشف عن وصول وفد سعودي جديد صنعاء في زيارة مهمة.. وأنباء عن موافقتهم على الشروط (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أكد قيادي حوثي بارز، اليوم الجمعة، 18/تشرين الثاني/2022، أن وفدا سعوديا رفيعا سيصل العاصمة صنعاء خلال الأيام المقبلة، للتفاوض حول تفاصيل تتعلق بالهدنة.

وكتب القيادي عبد العزيز البكير، وزير الدولة وعضو وزراء حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: كما ذكرت في تغريدة سابقة فإن الأيام القادمة تحمل مفاجئات إيجابية لبلادنا.

وأضاف: من المتوقع أن يصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى صنعاء لاستئناف المفاوضات مع الرياض على تمديد الهدنة والاستجابة لمطالب الشعب بتسليم المرتبات ورفع الحصار وإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة. على حد تعبيره.

وكان وفد سعودي ـ عماني قد وصل العاصمة صنعاء قبل أيام والتقى بعدد من قادة الجماعة.

وبحسب المصادر، فإن التفاوض يتجاوز الهدنة إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت المصادر أن ذلك يتم بمعزل عن مجلس القيادة ورئيسه رشاد العليمي.