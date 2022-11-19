فضيحة مدوية تهز صنعاء ..هذا ماحدث اليوم في العاصمة

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي مقطعا مرئيا , يظهر فيه معركة واطلاق نار في احد المقابر بالعاصمة صنعاء أثناء مراسم دفن احد الاموات .

وأطلع "المشهد اليمني "على " فيديو" صوره احد المواطنيين يظهر فيه إطلاق النار واشتباك في مقبرة "الشهداء" بالعاصمة صنعاء بعد اندلاع خلاف شديد بين الورثة أثناء تشييع والدهم وقبيل ادخاله إلى القبر .

وبحسب الناشطون فإن الخلاف نشب بين الورثة على الميراث خلال تشييع جثة والدهم , و أنه أعقب الخلاف إطلاق النار في الهواء وفزع المشيعين والذين فروا خوفا من أن تطالهم الأعيرة النارية المتبادلة بين المتصارعين .

هذا وتزايدت المشاكل على الميراث مؤخرا بسبب تأخير القضاء في الفصل فيها واستحواذ الأخ الأكبر على غالبية الورث ومحاولة انتقاص نصيب النساء والأطفال القصر في اغلب القضايا وعدم قدرة المظلومين في أخذ حقوقهم بسبب مماطلة القضاء وتكاليف التقاضي .