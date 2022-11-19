اليمن :المجلس الانتقالي يصدر قرار صادم بتعيين شخصية بارزة في اهم منصب في المجلس.. مع الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - عقدت تنفيذية انتقالي مودية اجتماعها الدوري الأول لشهر نوفمبر برئاسة محمد احمد هيثم، القائم باعمال رئيس انتقالي مودية

ووقفت الهيئة خلال اجتماعها أمام جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية في إطار تعزيز دور المجلس والنهوض بالعمل المؤسسي والتنظيمي

وتطرق الاجتماع لعملية التحضيرات للمشاركة في المهرجان المركزي الذي سيقام في عاصمة المحافظة بمناسبة ذكرئ الاستقلال 30 نوفمبر

كما ناقشت التصور حوا اقامة مسابقات فكريه للمدارس الثانوية في المديرية،،

عقدت تنفيذية انتقالي مودية اجتماعها الدوري الأول لشهر نوفمبر برئاسة محمد احمد هيثم، القائم باعمال رئيس انتقالي مودية ووقفت الهيئة خلال اجتماعها أمام جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية في إطار تعزيز دور المجلس والنهوض بالعمل المؤسسي والتنظيمي وتطرق الاجتماع لعملية التحضيرات للمشاركة في المهرجان المركزي الذي سيقام في عاصمة المحافظة بمناسبة ذكرئ الاستقلال 30 نوفمبر كما ناقشت التصور حوا اقامة مسابقات فكريه للمدارس الثانوية في المديرية،، واقرت الهيئة في اجتماعها الدوري تعيين الاخت/ ريما الجمل، عضو القيادة المحلية بالمديرية، مديرة لإدارة المرأة والطفل في الهيئة التنفيذية بالمديرية وناقش الاجتماع التصور لأنشطة المسابقات الفكرية بمدارس الثانوية العامة في المديرية تزامناً مع احتفالات شعبنا الجنوبي بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر

واقرت الهيئة في اجتماعها الدوري تعيين الاخت/ ريما الجمل، عضو القيادة المحلية بالمديرية، مديرة لإدارة المرأة والطفل في الهيئة التنفيذية بالمديرية

وناقش الاجتماع التصور لأنشطة المسابقات الفكرية بمدارس الثانوية العامة في المديرية تزامناً مع احتفالات شعبنا الجنوبي بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر