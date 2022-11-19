المبعوث الأمريكي ولأول مرة بالزي اليمني يثير جدل الجميع (اتفرج الصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي صورة للمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ وهو مرتديا الزي اليمني " الجنبيه" خلال فعاليات ركن اليمن .

وقالت مصادر إعلامية رصدها المشهد اليمني أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ لبس الزي اليمني " الجنبيه" خلال فعاليات ركن اليمن .

وأضافت المصادر أن الصورة كانت خلال لقاء المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ في فعاليات "ركن اليمن" في مؤسسة الشرق الاوسط بواشنطن دي سي .

وأكدت المصادر أن المبعوث الأمريكي ليندركينغ قال خلال لقائه الجنبية اليمنية انه فخور بارتدائها .

هذا ويظهر في الصورة إلى جانب المبعوث الأمريكي ليندركينغ نشطان يمنيان .